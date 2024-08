Ping-pong mania | dalle Olimpiadi 2024 agli aperitivi letterari

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 6 agosto 2024) È INTUITIVO e facile da giocare, in due o in quattro. Aiuta a socializzare. Migliora riflessi e tono muscolare. E, come se non bastasse, dal 1988 (Giochi di Seoul) è anche disciplina olimpica. La qual cosa non guasta, visto che questo è pur sempre l’anno dei Jeux di Parigi e fa comunque piacere potersi cimentare in un’attività eletta fra le specialità dei cinque cerchi. Ilè il passatempo dell’estate:all’aperitivo Nonostante la sostanziale tenuta del padel e l’irresistibile ascesa del pickleball, evoluzione post millenarista del classico volano, fra gli sport di racchetta è ilil passatempo di culto per l’estate