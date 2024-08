Parigi 2024 arrampicata sportiva Moroni ottava nella semifinale Boulder | lontana Rogora

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Camillaha concluso inposizione ladidialle Olimpiadi di. Ottima prova dell’azzurra, che conquista il topseconda equarta parete chiudendo con 64.0 punti ed è in piena corsa per un posto in finale. Per larghi tratti l’azzurra tiene anche la testa della classifica, prima dell’ingresso in gara delle top, una su tutte la slovena Janja Garnbret che realizza un totale di 99.6 punti, con solo una sbavaturaprima zona della terza parete e qualche indecisione verso la seconda zona dell’ultimo percorso. A seguire, la stella francese Oriane Bertone (84.5) e la statunitense Brooke Raboutou (83.7). Tanta fatica, invece, per Laura, che manca la prima zonaprima parete, e nelle successive tre raggiunge solo la prima zona: 13.2 punti totali e 18esimo posto.