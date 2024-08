Il triatleta che si è allenato per la Senna non lavandosi le mani dopo aver fatto cacca New York Times

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilche si èper lanonle(New) Scemi gli altri a nonci pensato prima. Per prepararsi a nuotare nellasenza ammalarsi bastava fare come hailamericano Seth Rider: non lavarsi lela. “Sappiamo che ci sarà una certa esposizione all’Escherichia coli – aveva detto, anche al New– prima delle gare – quindi cerco semplicemente di aumentare la mia soglia di esposizione all’Escherichia coli esponendomi a un po’ di Escherichia coli nella vita di tutti i giorni. Piccole cose quotidiane, come non lavarsi leessere andati in bagno”. Si chiama tecnicamente “microdosing”, ed è un metodo più o meno scientifico, sicuramente poco convenzionale, che ha un sola vittima collaterale: chi gli ha stretto la mano in questi giorni al villaggio olimpico.