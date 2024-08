Scatta un selfie con la fidanzata ma si sporge nel vuoto | tragico incidente per un italiano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un turistadi quarantanove anni protagonista di unin Indonesia: la terribile ricostruzione dell’Le vacanze rappresentano uno dei momenti più importanti per ogni turista: chi sceglie il mare per abbronzarsi e rilassarsi, chi la montagna per escursioni e passeggiate, o chi si affida a luoghi poco conosciuti, ma estremamente affascinanti. Milioni di italiani prediligono i viaggi all’estero: per cercare di conoscere posti nuovi ed immedesimarsi in luoghi e culture sconosciute. Ogni viaggio è generalmente contraddistinto da una lunga serie di scatti fotografici: i famosiche permettono a tutti di conservare un ricordo speciale del proprio viaggio. Immortalare un’immagine, un luogo, un determinato panorama, è uno dei momenti più emozionanti di ogni vacanza. Ma può rappresentare anche un motivo di pericolo.