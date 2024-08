Parigi 2024 | anche triatleta svizzero con sintomi di gastroenterite dopo gara nella Senna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024)il caso Claire Michel, ricoverata da quattro giorni per infezione da Escherichia coli,un atletaha accusatodiaver partecipato alla prova di triathlon maschile della scorsa settimana. Il Comitato olimpico elvetico, però, al contrario di quello belga, non ha ritirato la squadra, che ha regolarmente preso parte alla staffetta mista di questa mattina. L’atleta in questione è Adrien Brifford, che, intervistato dal sito20minutes.ch, non ha accusato l’acqua della: “Sinceramente non so se le mie condizioni siano legate alla qualità dell’acqua dellase la domanda si pone”.