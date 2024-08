Oltre l’esperienza dell’arena estiva Torna il ’Cineambulante’ di Casula

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Cinema, che passione! Riparte ad agosto nel comune di Santo Stefano Magra la rassegna cinematografica itinerante ideata da Maurizio’Il Cineambulante’, che nelle passate edizioni, a partire dal 2015, ha fatto registrare 23mila spettatori e200 film proiettati. "La kermesse ha dato un significato più ampio al concetto di cinema riuscendo, a proiettare film anche in luoghi e con modalità molto diverse dalla classica arena, stimolando nel pubblicodella condivisione – spiega quest’ultimo – ; tutta questa iniziativa è nata ricalcando quello che120 anni fa facevano i cinema ambulanti, che portavano la cultura cinematografica in giro per il mondo, prima che le sale iniziassero a diventare residenti in larga scala".