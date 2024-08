Rave party a Villa Angeletti a Bologna musica a tutto volume e un’altra notte insonne per i residenti | interviene la Digos

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto 2023 -in bianco per i bolognesi che vivono attorno al parco di. Da settimane l’area verde che affaccia su via Carracci e apre le porte alla Bolognina è diventata il teatro di feste, aperitivi eche si protraggono fino a tarda ora, proprio come laappena passata. Un “pic nic tekno” con deejay set a partire dalle 20, sponsorizzato anche sui social, che richiama gli avventori rimasti aanche nel mese più caldo dell’anno. Decine e decine le telefonate e le segnalazioni deialle forze dell’ordine e alla stampa, con i cittadini che segnalano, schiamazzi e altri disagi. La sporcizia, a dire il vero, non sarebbe il problema principale, dato che anche nelle ultime settimane il parco, la mattina successiva alla festa, è sembrato piuttosto pulito.