Nicole Eggert | La chemioterapia ha funzionato La gioia della star di Baywatch

(Di domenica 4 agosto 2024), nota per il suo iconico ruolo di Summer Quinn nella serie televisiva cult degli anni ’90, ha affrontato una delle battaglie più difficilisua vita. A gennaio, l’attrice 52enne ha annunciato pubblicamente di avere un tumore al seno, precisamente un carcinoma cribriforme al secondo stadio. Dopo questa rivelazione ha cominciato una dura battaglia per debellare il cancro, che sembra abbia vinto. Prime preoccupazioni Lo scorso dicembre,ha iniziato a notare sintomi insoliti come un aumento di peso di 11 kg in tre mesi e un dolore intenso al seno. Pensando che questi cambiamenti fossero legati alla menopausa, l’attrice ha deciso di sottoporsi a controlli medici più approfonditi quando il dolore è diventato insopportabile.