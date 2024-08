La versione italiana del trailer finale di Alien | Romulus

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 4 agosto 2024) La divisione nazionale di 20th Century Studios nei giorni scorsi ha rilasciato ladeldi. Come oramai molti fan della iconica saga sono a conoscenza,si colloca narrativamente tra il primo capitolo diretto da Ridley Scott (qui in cabina di produzione) ed il suo sequel di James Cameron. Al centro della trama un gruppo di ragazzi e ragazzi in missione nello spazio sulla loro astronave chiamata “”. Nei giorni scorsi sono anche apparsi in rete i fantastici poster realizzati dalle varie catene cinematografiche premium negli USA, li trovate seguendo questo nostro indirizzo.