La tassa in cartella Sopravvivere al caro-libri con il baratto tra genitori

(Di domenica 4 agosto 2024) La fine di un anno scolastico e l’inizio del nuovo sono segnati dalla dotazione deidi scuola e dal tentativo - spesso vano - di venderne almeno qualcuno di quelli che non servono più. Scambi tra fratelli e circuiti dell’usato, tra cui Il Libraccio e i gruppi dei, possono venire in aiuto, ma il cambio delle edizioni obbliga spesso all’acquisto del nuovo. Gli anni più costosi sono tipicamente il primo e il terzo, con una ““ dai 350 ai 420 euro. Al liceo linguistico Carlo Porta, ad esempio, l’acquisto deinuovi incide sul budget familiare per 336,35 euro, poi ci sono da aggiungere i dizionari, quello di spagnolo, per esempio costa fino a 100 euto. Il dizionario di inglese, varia da 35 a 80 euro; quello di francese da 24 a 96 euro. Ma 11 testi su 14 si possono trovare usati, dimezzando la spesa.