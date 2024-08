Tiro a volo Tammaro Cassandro in finale alle Olimpiadi nello skeet! Settimo Gabriele Rossetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)approda inmaschiledi Parigi 2024: l’azzurro chiude a quota 124/125 ed allo shoot-off conquista un’importantissima seconda piazza per il dorsale nell’atto conclusivo, mentre lo spareggio è fatale ae primo degli esclusi. Eguagliato il record olimpico delle qualificazioni, fatto segnare dallo stessoa Tokyo 2020 con 124/125: allo shoot-off la spunta lo statunitense Conner Lynn Prince, che rompe 12 piattelli contro gli 11 dell’azzurro, mentre si ferma a quota 7 il taiwanese Lee Meng Yuan, terzo. Quarto posto a quota 123 per lo statunitense Vincent Hancock. Per gli ultimi due posti inc’è uno spareggio a cinque a quota 122/125: ottengono il pass per l’ultimo atto lo svedese Stefan Nilsson, che rompe 6 piattelli, ed il peruviano Nicolas Pacheco Espinosa, che si ferma a 5.