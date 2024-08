Colosso dell’abbigliamento per l’ex Carrefour

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Ci sarebbe unin trattativa con la proprietà delall’Aspio di Camerano per sbarcare in quella struttura ormai dismessa da più di tre anni. A novembre dovrebbe concretizzarsi l’acquisto di metà stabile e nell’altra pare prenderà spazio un altro supermercato. La notizia si è diffusa in queste ore tanto da far gola ai cameranesi anche dal punto di vista occupazionale. La struttura è dismessa da anni ormai, da quando cioè, nel marzo 2021, il supermercato ha chiuso i battenti. Una decisione che ha lasciato circa 90 dipendenti senza lavoro e in un periodo in cui la crisi si fa sentire sempre di più. Dopo la "gelata" iniziale nonostante alcune promesse di investimento pervenute, oggi ci sono reali prospettive di riapertura della sede che dovrebbe avere dunque doppia destinazione. In questo lasso di tempo si sono susseguiti diversi contatti.