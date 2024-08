Tennis Parigi 2024 Musetti | Oggi nervoso domani partita più importante della mia carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) “ero un po’ troppo. Sicuramente ho sentito un po’ lae il carattere di Djokovic. Vederlo dall’altra parterete mi ha fatto effetto. C’è rammarico per non essere arrivati in finale mabisogna sfruttare la chance che ho di andare a medaglia”. Così Lorenzodopo la sconfitta in semifinale contro Novak Djokovic (6-4 6-2) ai Giochi Olimpici di. “Non mi sentivo troppo in fiducia al servizio, ma questo è stato anche causato dal fatto che giocavo contro il miglior ribattitorestoria. Le condizioni erano leggermente più lente e non era facile trovare i vincenti. Ho avuto troppa fretta nel secondo set. Il rammarico c’è ma dal punto di vista del risultato perché dal lato del gioco penso di aver fatto quello che potevo.