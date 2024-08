Nuova BMW Z4 Neue Klasse | il nuovo corso sportivo?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di venerdì 2 agosto 2024) Anche la più sportiveggiante delle BMW ad oggi a listino, ovvero la BMW Z4, potrebbe rinascere come modello elettrico? Non lo sappiamo ancora per certo ad oggi, certo è che lapiattaformapotrebbe spalancare la porta definitivamente alle vetture a batteria. La Casa di Monaco di Baviera ha già detto che nasceranno diversi modelli su tale pianale, tra questi anche una coupè. Le caratteristiche di questaCoupé sono ancora ignote a tutti. Con ogni probabilità di tratterà di una supercar elettrica, forse equipaggiata con quattro motori, uno per ogni ruota. Al di sotto di tale modello che potrebbe direttamente competere con auto come la Porsche Taycan o l’Audi E-tron GT, potrebbe rinascere solo con batterie la BMW Z4. Il designer Ascariss Design si è dilettato nell’immaginare tale vettura.