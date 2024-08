Valle Mandriole prosciugata | in cosa consiste la manovra idrica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ravenna, 1 agosto 2024 – A partire da oggi (giovedì) il Comune di Ravenna ha avviato, su indicazione e in accordo con il Parco regionale del Delta del Po, le procedure di deflusso delle acque di(conosciuta anche comedella Canna), aprendone lo scarico sullo scolo Rivalone.della quale il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale è stato avvisato. Per quanto riguarda la gestione del temporaneo prosciugamento die l’eventuale recupero dei pesci, si cercherà di mantenere un costante deflusso idrico nel canale sublagunare della palude, che collega l’ingresso delle acque dal sifone di Punte Alberete allo scarico sul Rivalone, così da permettere ai pesci di rifugiarsi in questo corpo d’acqua, come fatto nel 2022 con ottimi risultati.