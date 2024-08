Olimpiadi Angela Carini abbandona il ring | una sconfitta fra le lacrime

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024), pugile della boxe femminile italiana alledi Parigi 2024, si è ritirata indopo 45 secondi dall’inizio del match contro Imane Khelif. Questo incontro ha scatenato polemiche a causa della presunta superiorità fisica della pugile algerina. Il crollo di, una delle stelle nascenti della boxe italiana, è arrivata alledi Parigi 2024 con grandi aspettative. Dopo anni di allenamenti e sacrifici, la giovane atleta campana era determinata a portare a casa una medaglia per l’Italia. Tuttavia, il suo percorso olimpico ha preso una piega inaspettata durante l’incontro contro Imane Khelif. Imane Khelif e(a destra). Foto Ansa/Ciro FuscoIl match contro Khelif L’incontro trae Khelif era uno dei più attesi, non solo per l’abilità delle atlete ma anche per le controversie che lo circondavano.