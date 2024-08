Benzina e diesel rallentano la verde sotto 180 euro al litro Caccia allo sconto con il self

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Arezzo, 1 agosto 2024 – Scendono i prezzi di, una tendenza al ribasso che non può passare inosservata rispetto alle vette toccate nel primo semestre del 2024. I numeri non mentono, guardando anche solo ilservice scelto con maggiore frequenza visto che consente di risparmiare alcuni centesimi. Andando a ritroso nel tempo a febbraio il prezzo dellaoscillava nei casi migliori - vale a dire quelli più convenienti - attorno a 1,799alarrivando fino a 1,869 alnelle stazioni di servizio più care. Il? Si partiva in città da 1,759 arrivando a 1,829al. Prezzi che ad aprile sono saliti ancora. A metà aprile undipoteva costare 1,90al, sfiorand o la cifra di 1,959almentre per il servito il prezzo era superiore ai due