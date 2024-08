Ad Avellino lo studio medico specializzato nelle patologie oculari

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lodei Dr. Tirone rappresenta una sicurezza per i pazienti che desiderano il massimo della professionalità e dell’eccellenza in campo. Lo, situato ad, offre servizi di diagnostica ad alta tecnologia. Il focus è sul paziente, sui suoi bisogni e necessità; può contare su un personale altamente qualificato che, grazie all’esperienza e a macchinari innovativi, saprà guidarlo nel miglior percorso diagnostico-terapeutico. I Dottori Antonio, Pasquale e Lucio Tirone si occupano relativamente di oculistica e chirurgia oftalmica; odontostomatologia e chirurgia plastica ed estetica con focus sulla chirurgia della mano. Si contraddistinguono per la grande esperienza e conoscenza, derivate da un percorso di studi altamentee da un lungo esercizio della professione. L’eccellenza dellodei Dr.