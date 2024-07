Schiamazzi sporcizia e disagi Sotto la lente il bar della movida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) PORTOVENERE Da un paio d’anni, o forse meglio sarebbe dire di estati, pare che il fulcrodi Portovenere sia rappresentato dal bar Doria, una graziosa attività situata di fronte al molo Dondero che il venerdì sera si trasforma in punto di ritrovo per eccellenza per giovani e giovanissimi. Ma vista l’ingente mole di ragazzi – che stando a quanto riferitoci dai titolari delle attività commerciali confinanti il bar Doria ammontano a diverse centinaia – chiaramente non mancano neppure le lamentele relative a, e conseguentidi ordine pubblico con cui sono costretti a fare i conti i residenti e i visitatori dei carrugi.