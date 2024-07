I valori sportivi tramandati da Villiam Vecchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La seconda edizione del torneo giovanile "Memorial", intitolato alla memoria del compianto– storico portiere e preparatore della Reggiana, oltre a Milan e Real Madrid, collaboratore di Carletto Ancelotti – è stata presentata ieri al salone del castello di Arceto a Scandiano. La Reggiana, in collaborazione col comune di Scandiano e col patrocinio della Provincia di Reggio, ha deciso di rinnovare l’organizzazione di questo evento, che sarà suddiviso in due fasi. Nella prima, che sarà eliminatoria, si sfideranno formazioni under 15 dilettantistiche, come Rubierese, Castellarano, Arcetana, Sporting Scandiano, Vianese e Virtus Mandrio. Queste si giocheranno il pass tra il 2 e il 5 settembre. Chi vince otterrà la "wild card" per poter sfidare dal 13 al 15 settembre le squadre under 14 professionistiche, partendo dal girone con Milan e Reggiana.