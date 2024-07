Orlando frena su Renzi Bettini torna in campo Elly è poco di sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Prima i complimenti, tanti, per rispettare una prassi che viene da lontano. Dai comitati centrali del Pci, quando i giornalisti sapevano che bisognava aspettare gli ultimi cinque minuti per cogliere il senso degli interventi. E quindi per carità «è stata brava», e via con gli applausi di circostanza. Ci mancherebbe, «dobbiamo sostenerla in tutti i modi», e qui le facce in platea sono diventate serie. In attesa dell'affondo che puntualmente è arrivato: «Oggi - tuttavia - avverto l'esigenza di un'area di pensiero di unainterna al Pd. Larga. Popolare. Innovativa e con solide radici. Intrecciata alle domande che giungono dal mondo cattolico e cristiano. La costruzione dell'alternativa è possibile».