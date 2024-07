Olimpiadi l’ultima follia del Cio | ammessi i trans nella boxe femminile Giovedì tocca all’azzurra Carini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Ledi Parigi sono una continua sorpresa. Il Cio ha ammesso le pugili(geneticamente maschi) nel torneo. La questione sta scatenando una tempesta di polemiche sui social ma interessa direttamente la spedizione italiana a Parigi: la prima ad affrontare uno di questi atleti controversi, sarà infatti l’azzurra Angelaprossimo. Lepiù assurde della storia Lo status dell’algerino Imane Khelif e del taiwanese Lin Yu-ting, che chiedevano di partecipare nelle categorie 66kg e 55kg dedicate alle atlete donne, è rimasto a lungo in dubbio, con le autorità olimpiche che sembravano aver deciso di non decidere, sperando che la faccenda passasse inosservata. E invece hanno deciso per un si che lascia perplessi.