Meloni | Sto parlando con Ursula von der Leyen

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 30 luglio 2024) “Sulle deleghe per il commissario europeo italiano “stoconvon der, ma sono contatti in divenire, ovviamente”. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgiain risposta alle domande della stampa italiana a Pechino. Per indicare “questi nomi abbiamo tempo fino al 30 agosto, è una delle cose le quali vorrei occuparmi appena rientro. Credo che su questo chiaramente bisogna fare anche una valutazione con i partiti della maggioranza, ma insomma, è una delle prime cose di cui mi occuperò al mio rientro”. Aggiornamento ore 7,33 “Non vedo ripercussioni negative per l’Italia, non ritengo che i rapporti con la Commissione europea stiano peggiorando.