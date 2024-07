Cadorna ruspe in azione Demolizioni fino al 10 agosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) AREZZO La demolizione della ex caserma, in particolare della porzione che ospitava la sede dell’ufficio sport, è entrata nel vivo da ieri mattina. Lehanno iniziato la demolizione proseguendo dopo l’opera avviata nei giorni scorsi che aveva permesso di aprire un collegamento tra Piazza del Popolo e il parcheggio dell’ex caserma. "Iniziati i lavori di demolizione per il nuovo centro dell’impiego - ha commentato l’assessore Casi sui social - Scelta corretta considerando le problematiche strutturali dell’immobile, legate ad interventi effettuati soprattutto negli anni ‘70-80 rivelatisi inefficaci dal punto di vista sismico, per non parlare delle murature portanti e delle difformità di materiale utilizzato.