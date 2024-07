Volley femminile Turchia clamorosa alle Olimpiadi | rimonta folle contro l’Olanda Vargas show Italia in testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Laha sconfittoper 3-2 (19-25; 19-25; 25-22; 25-22; 15-13) al termine di una partita pazza che ha animato la seconda giornata del torneo didi Parigi 2024. Le Campionesse d’Europa si sono rese protagoniste di una: sotto per 0-2 e 12-15 sono riuscite a salvarsi, poi nel quarto set hanno recuperato da addirittura 11-16 e 17-20, nel tie-break hanno addirittura ribaltato un 2-6. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro, hanno dovuto faticare ben più del previsto per avere la megliole arrembanti tulipane.