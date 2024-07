Trump in vantaggio su Harris | l' ultimo sondaggio sugli Stati in bilico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) L'ex presidente degliUniti Donaldè inin quattrosu cinque insulla vicepresidente Kamalasecondo una nuova rilevazione condotta da Emerson College e «The Hill» in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre prossimo. Ilmostraappaiati al 47 per cento nel Wisconsin. Il candidato repubblicano, tuttavia, resta inin Arizona (49 a 44 per cento), in Georgia (48 a 46), in Michigan (46 a 45) e in Pennsylvania (48 a 46). Si tratta di distanze comunque non incolmabili per la vicepresidente, che solo domenica scorsa, 21 luglio, è scesa in campo per la candidatura democratica dopo il ritiro dalla corsa del presidente in carica, Joe Biden.