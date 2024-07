Squalo bianco a rischio nel Mediterraneo | l’allarme dell’università di Siena

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 29 luglio 2024)– Allarme dall’università di: nelsta sparendo lo. Uno studio condotto dai ricercatori dell’ateneo insieme al Centro studi squali di Massa Marittima mostra infatti dati particolarmente allarmanti sulla diminuzione della presenza dellonei nostri mari. Secondo la ricerca dal titolo Monitoraggio e marcatura dellonelnon è remota la possibilità che questa specie abbia superato il limite di non recupero, almeno nelle acque costiere italiane. Loè ritenuto critically endangered, già dal 2016 dall’Iunc – International union for conservation of nature, ossia una specie in pericolo che corre un seriodi estinzione nel proprio habitat. Mentre il marveniva considerato, nella sua globalità, uno degli 8 hotspot mondiali per la presenza ed abbondanza degli squali bianchi.