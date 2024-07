Olimpiadi Eurosport caccia il commentatore Bob Ballard dopo il commento sessista sulle nuotatrici australiane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’Australia celebra le sue campionesse della piscina: Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon e Meg Harris hanno vinto l’oro nella staffetta 4×100 stile libero femminile alledi Parigi 2024. Il quarto trionfo consecutivo ai Giochi. Un dominio nel segno di McKeon, che ha vinto la sua sesta medaglia d’oro diventando l’olimpionica più decorata della storia australiana. Un successo sporcato daldi Bob, telecronista inglese che è stato immediatamenteto da2024, il Medagliere LIVE, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giornoParigi 2024, dove vederle in tv e streaming La guida Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplinaè un veterano delsportivo in Gran Bretagna.