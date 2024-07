Montemurlo cinema gratis all’aperto a Villa Giamari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Prato), 29 luglio 2024 – Ala programmazione estiva non si esaurisce con luglio ma continua per tutto il mese di agosto nel giardino romantico di(piazza Don Milani, 1) connel parco. Ogni mercoledì a partire dal 31 luglio alle 21,30 la proiezione di un film degli ultimi anni a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Cinque le proiezioni in cartellone, il 31 luglio, il 7,14,21 e 28 agosto. Film coinvolgenti e adatti a tutta la famiglia. Si parte il 31 luglio con Il richiamo della foresta, diretto da Chris Sanders (2020). Il film è la quinta trasposizionetografica dell'omonimo romanzo scritto da Jack London. Il 7 agosto è la volta di Ticket to paradise, diretto da Ol Parker (2022) una commedia sentimentale con George Clooney e Julia Roberts.