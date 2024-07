Grande Panda sfida globale Sarà elettrica ibrida e pure ’love cost’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Giuseppe Tassi Da Fiat iconica ad autoda vendere in 70 mercati diversi. Nel giorno consacrato ai 125 anni del marchio Olivier Francois, capo del brand Fiat, fa sfilare in passerellanella versione. L’icona è lasquadrata degli anni Ottanta, vera best seller del mercato, una campionessa in fatto di semplicità, socialità e condivisione. È questo il modello cui si ispira, chemessa sul mercato in autunno a un prezzo sotto i 25 mila euro e affiancata da una versione mild-hybrid 48 Volt (sotto i 19 mila euro). Francois la definisce un’autocon la parola amore come carismatico richiamo alla passione che alimentata i prodotti del marchio.