Napoli-Egnatia 4-0 a segno Kvaratskhelia Politano Simeone e Ngonge

(Di domenica 28 luglio 2024) Castel di Sangro, 28 luglio 2024 - Il ritiro di Castel di Sangro delprosegue con il primo test internazionale, quello contro l', formazione che detiene il titolo nel campionato albanese. Gli azzurri, schierati in entrambi i tempi da Conte con un 3-4-2-1, sempre di più dunque il modulo di riferimento per il presente e soprattutto per il futuro, liquidano la pratica con due gol per tempo: aprono le danzee le chiudononel contesto di un test spigoloso e probante, dal quale ancora una volta è rimasto fuori, dal campo e pure dalla panchina, un Osimhen sempre più separato in casa. L'eventuale dopo-nigeriano è tutto da scrivere, in attesa di un mercato per ora bloccato proprio dall'impasse del delicato fronte del numero 9.