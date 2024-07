La Divina sulla pista da ballo più famosa della tv!

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 28 luglio 2024) C’è grande attesa nel mondo dello spettacolo: Federica Pellegrini, icona del nuoto italiano, si è ufficialmente unita al castnuova edizione di Ballando con le Stelle. L’annuncio è arrivato direttamente da Parigi, dove la campionessa si trova per seguire le Olimpiadi 2024 in qualità di membro del Cio (Comitato olimpico internazionale) per i suoi primi giochi «fuori dall’acqua». Federica Pellegrini e Matteo Giunta guarda le foto Federica Pellegrini, dalla vasca alladaDopo aver dominato le vasche di tutto il mondo, dunque, Federica è pronta a sfidare se stessa in una nuova avventura.