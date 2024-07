Capitan America | Brave New World grandi sorprese nel nuovo filmato del film

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 28 luglio 2024) Quest’anno, con grande sorpresa, la Marvel sta facendo centro al Comic-Con di San Diego. I Marvel Studios stanno cavalcando il successo grazie alla popolarità di Deadpool & Wolverine, ma i mutanti non sono gli unici che faranno parte del futuro del Marvel Cinematic Universe.Newriporta Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson e lo mette contro una cospirazione e un certo colosso infuocato che non è altro che Hulk Rosso. Il San Diego Comic-Con ha rivelato cheNewnon solo si concentrerà sul Celestiale caduto in Eternals, ma introdurrà per la prima volta l’Adamantio nel Marvel Cinematic Universe.New, le novità Nella Hall H è stato mostrato ildelche conferma che il Celestiale caduto nel finale di Eternals è un luogo conteso.