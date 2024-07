Premio Carducci Si alza il sipario Molteplici eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) La partecipazione degli studenti di tutta Versilia, l’inaugurazione di un murale a tema “poetico”, musica, danza, recitazione e proclamazione del vincitore del 68°nazionale di poesia “Giosuè”:di oggi fra Valdicastello e piazza Duomo per l’anniversario della nascita del poeta di “Davanti San Guido” giorno che il Comune dedica al primo Nobel italiano. Si parte alle 11 nel giardino di Casaa Valdicastello con la premiazione del 16° concorso “La poesia nella scuola” per gli studenti delle secondarie di 1° e 2° grado. L’iniziativa, curata da Rita Camaiora e Pietro Conti, direzione scientifica Alberto Casadei ha coinvolto centinaia di studenti. Lavori valutati dai giurati Berto Corbellini Andreotti, Alessandro Viti e Giovanni Guidi, realizzati in seguito al convegno “Alessandro Manzoni e Giosuèuniti in terra di Toscana”.