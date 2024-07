Mercato Roma | Soulé si avvicina caccia all' attaccante aperta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 - Ilnon dorme mai e la giornata di oggi si può registrare come una delle più intense per la costruzione delladel domani. I capitolini infatti hanno trovato finalmente il sostituto di Leonardo Spinazzola e sono pronti a ingaggiare Samuel Dahl dal Djugardens. Il terzino di destra svedese classe 2003 nelle scorse ore ha giocato la sua ultima partita con la formazione scandinava, per altro aiutando la squadra a vincere per 3-0 il proprio preliminare di Conference League contro il Progrès, formazione lussemburghese. Domani mattina il giovane esterno basso salirà sull'aereo per atterrare a Fiumicino alle 10:25 e sostenere le visite mediche, prima di vestire il giallorossonista. Quello del terzino di destra non è però la sola trattativa che si è andata ad evolvere in queste ultime ore.