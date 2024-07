Femminicidio e attenuanti per Covid marcia contro la decisione della Cassazione Il papà di Lorena Quaranta | Ci saremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Sarà unasilenziosa, perché riteniamo che di fronte alla richiestadi valutare ledovute allo stress daper l’assassino di, si possa stare solo in silenzio”. Così interviene Concetta La Torre, avvocata e presidente del centro anti violenza, Associazione Al Tuo Fianco, che sabato prossimo ha organizzato ladi protesta a Furci Siculo (il paesinocosta ionica messinese dove è avvenuto illa pronunciaSuprema Corte. I giudici di terzo grado non hanno, infatti, confermato l’ergastolo per Antonio De Pace, il fidanzato e convivente, che il 31 marzo del 2020 ha strangolato, al culmine di una lite.