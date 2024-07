Esclusiva tariffa ho Mobile | 200 GB in 5G e tutto illimitato a 999€

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di venerdì 26 luglio 2024)hoper chi proviene da determinati operatori per i quali è previsto un costo di attivazione minimo e contenuti completi di chiamate, SMS e dati. Lahoè stata pensata per offrire un’ampia quantità di dati e servizi senza limiti a un prezzo molto competitivo. In più, per chi porta un amico riceve 5 euro di credito da utilizzare per effettuare la ricarica mensile e a tua volta puoi invitare amici a passare in ho e ricevere altro credito e ulteriori vantaggi. L’operatore virtuale di Vodafone non ha mai rimodulato le proprie tariffe ed offre tutta l’affidabilità e copertura della rete dell’operatore ora sotto l’egida di Fastweb (Swisscom). Offerta ho Notevole offerta Vodafoneper chi attiva online la fibrahocon 200 GB in 5G In un mercato della telefoniasempre più competitivo, ho.