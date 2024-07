Ho messo l’ananas nel carrello dell’Esselunga così è nata mia figlia | la storia dietro il trend di TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un grattacapo (mai risolto) che a distanza di quasi 15 anni sta ancora tormentando il povero Ted Mosby, protagonista dell’iconica serie How I met your mother, e i fan del programma: ladel. La cui soluzione potrebbe essere collegata a unamisteriosa che circola sul web, e purtroppo no, non c’entra il rampollo newyorchese della serie ideata da Craig Thomas. A rivelarla sarebbe stata Nadia Guidoccio, un’utente che in pochi mesi ha raggiunto migliaia di visualizzazioni su. Nella clip, la giovane ragazza spiega perché qualcuno mette un ananas nelmentre è all’Esselunga. “Praticamente ci sono delle persone che vanno al supermercato per trovare l’amore della loro vita – spiega Nadia -. C’è questo accordo implicito per cui chi va all’Esselunga e mette nelsolo un ananas vuol dire che è andato solo per cercare qualcuno con cui uscire.