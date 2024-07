Forse non ci sarà Ballando con le stelle amara notizia | fuori proprio lei pubblico amareggiato

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sicuramente quella di Milly Carlucci è una vita intensa e lei non si arrende mai tra un impegno e l’altro. Il periodo che sta affrontando tra matrimoni vari e preparativi percon le2024seguito presto dal debutto anticipato del talent. Altro che relax. Le novità sulla giuria e anche su Barbara D’Urso. Praticamente nessuno si sarebbe aspettato si parlasse ancora della ex regina di Cologno Monzese e del suo possibile esordio nei panni di ballerina dicon le2024. Eppure il gossip continua a far parlare e con diverse novità. Che succeda davvero? Milly Carlucci non si arrende. News pure sui giudici. Quest’anno lo storico format, giunto alla sua 19esima stagione, avrà inizio anticipatamente a settembre e non in ottobre come al solito. Ilnaturalmente è in fibrillazione e parla del possibile cast ormai da mesi e mesi.