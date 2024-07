West Bank 2 palestinesi uccisi da Idf

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 9.30 Duesono statidall' esercito israeliano in due distinti episodi in Cisgiordania.Lo ha fatto sapere l'agenzia Wafa secondo cui il primo, Abed Anasar Sarhan, un impiegato doganale, e' stato colpito a Tubas, nei pressi di Nablus. Sul posto era in corso un'operazione dell'Idf. Il secondo, Ahmed Nidal Aslan, è stato ucciso in scontri con l'Idf nel campo profughi di Qalandia, vicino Ramallah. L'Idf non ha ancora fornito spiegazioni sugli eventi.