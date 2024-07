Scoperto nel cervello il motore dell’effetto placebo Gli scienziati | Una scoperta inaspettata ed emozionante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È stata finalmenteuna tessera del puzzle che collega mente e corpo: nel, è stato individuato il circuito che si attiva quando ci si aspetta un sollievo dalla sofferenza. In altre parole, è statoil. Laè stata fatta neldei topi dal gruppo di ricerca dell’Università della North Carolina, a Chapel Hill, ed è pubblicata sulla rivista Nature. Grégory Scherrer , lo scienziato che ha guidato il grippo di ricercatori, ha commentato: “È una cosa del tutto, data la nostra precedente comprensione dei circuiti del dolore, ed è anche incredibilmente“. Il circuito che entra in gioco nell’effettocollega la parte anteriore delcon quella posteriore e, quando si attiva, allevia il dolore esattamente nel momento in cui l’animale si aspetta un sollievo.