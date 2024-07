Prima tappa della Goletta dei Laghi 2024 | sotto osservazione i laghi pontini di Fondi Sabaudia e Fogliano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024)deiinaugura il suo tour nel Lazio presentando i risultati delle analisi microbiologiche sulle acque dei. Qui dai volontari di Legambiente sono stati effettuati in tutto cinque campionamenti: 2 nel lago di, 2 nel lago die 1 nel lago. Buone notizie arrivano per idi, dove tutti i campionamenti sono rientrati nei limiti di legge migliorando rispetto allo scorso anno, quando erano risultati inquinati o fortemente inquinati. Unica nota dolente riguarda il Lago diche non passa a pieni voti l’esame a causa di un punto inquinato: ossia il canale su via Orsolini Cencelli,mentre lo scorso anno rientrava nei limiti.