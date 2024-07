Orsi cambia il coach Vannini torna a Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si riparte idealmente dal quarto posto ottenuto nella Coppa Silvano Gesi, per pianificare nei dettagli il debutto nella Serie C 2024/25 che si concretizzerà ad oggi il prossimo 13 ottobre. Con un nuovo allenatore, visto che a quanto sembra Lorenzoha accettato la proposta dei Gispi Tigers ed èto a. Si prospetta insomma un nuovo capitolo per il Rugby Pistoia, che a breve dovrebbe come di consueto annunciare la composizione dello staff tecnico delle varie formazioni. E la novità principale riguarda proprio l’addio di, dopo cinque annate: il quarantaduenne pratese allenerà infatti i Tigers, ma almeno nella prima fase del prossimo torneo tornerà con tutta probabilità a Chiesina Montalese da avversario.