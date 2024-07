F1 GP Belgio 2024 Vasseur | A Spa verifichiamo se Ferrari ha fatto un buon lavoro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Il Gran Premio delchiude un luglio particolarmente impegnativo per la squadra in pista e per tutti coloro che sono impegnate in fabbrica a Maranello. Il circuito di Spa-Francorchamps ci permetterà di verificare se abbiamounnelle ultime settimane per mitigare gli effetti collaterali che pacchetto di aggiornamento introdotto di recente ci ha dato nelle curve ad alta velocità. Il bouncing è stato molto ridotto all’Hungaroring, grazie all’evoluzione del fondo portata a Budapest e ora vedremo se sarà così anche sui curvoni belgi“. Lo ha detto il team principal della, Frederic, nell’avvicinamento al weekend del Gran Premio dela Spa: “I nostri piloti hanno sempre amato questa pista, un circuito in cui l’abilità del pilota può davvero fare la differenza, e proprio qui Charles ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 nel 2019.