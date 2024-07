Cosa sono le Phryges le mascotte olimpiche di Parigi 2024?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dal 26 luglio, data di inizio dei Giochi Olimpici di, fino all’11 agosto, le vedremo praticamente ovunque.le, due figure stilizzate vestite di rosso, bianco e blu, i colori della bandiera francese,dei Giochi.dei piccoli berretti frigi, il tipico copricapo “floscio”, attribuito al popolo dei Frigi, che negli anni è diventato simbolo di libertà in Francia. Il berretto frigio (uguale a quello indossato dai Puffi) nasce come complemento del costume del regno persiano, ma è stato reso celebre dai rivoluzionari francesi ed è indossato dall’icona nazionale Marianne, come si vede nel celebre quadro di Delacroix, La Libertà che guida il popolo. Secondo gli archivi nazionali, gli operai indossavano i berretti frigi durante la costruzione della cattedrale di Notre-Dame dinel 1163.