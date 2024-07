Barbie® presenta la prima Barbie Fashionista non vedente

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lanonentra quest’anno a far parte della linea globale dis e nasce dalla collaborazione con l’American Foundation for the Blind Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) ha annunciato oggi il lancio di unanon, creata per consentire a un numero sempre maggiore di bambini di trovare una bambola che li rappresenti e per ispirare tutti i bambini a raccontare più storie attraverso il gioco. “È riconosciuto cheè molto più di una semplice bambola; rapl’espressione di sé e può creare un senso di appartenenza”, ha dichiarato Krista Berger, Senior Vice President die Global Head of Dolls.