Regionali in Umbria vertice del centrodestra | Alle urne il 17 e 18 novembre Tensione sul risultato di Perugia

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – L’indicazione che verrà fornita da parte dei partiti di maggioranza in Regione è quella affinché si voti con l’Emilia Romagna il 17 e 18. Ed è questa la data più probabile per l’elezione del rinnovo della presidente della Giunta e del Consiglio regionale. E’ questo uno dei temi della riunione che si è svolta nella mattinata di ieri atra i vertici dei partiti e dei movimenti di. Presenti segretari e leader che dopo lungo ‘penare’ si sono ritrovati per fare il punto sulla coalizione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Tant’è che hanno anche diffuso un comunicato. "I vertici umbri dei partiti hanno ribadito la totale aperturamigliori energie civiche della regione che condividano la visione di futuro che ilha per l’" è la dichiarazione ufficiale della coalizione.