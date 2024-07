Decreto legge Sport e Istruzione Abodi | E’ solo il primo atto importanti novità su lavoro sportivo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Il ministro per loe i Giovani, Andrea, ha spiegato in una nota le necessità che hanno portato al” approvato in via definitiva dal Senato. “Ci sono alcune questioni che erano rimaste irrisolte da anni, penso ad esempio alla norma su Nado Italia con cui abbiamo evitato di perdere uno dei pochissimi laboratori antidoping riconosciuti a livello mondiale – si– Da oggi poi Nado Italia diventa un soggetto autonomo, sempre nel rispetto dell’autonomiaiva e dei parametri di Wada.” Altro nodo importante quello relativo alle elezioni delle singole federazioni che si apprestano al rinnovo delle cariche dopo il quadriennio olimpico.