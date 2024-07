Ceccarini | Ho delle news di mercato sul Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 23 luglio 2024) Niccolòrivela alcune notizie sul calciodel: da Lukaku a Osimhen, passando per Chiesa e Hermoso.suldel– Niccolò, esperto di calcio, ha rilasciato dichiarazioni esclusive a Radio Goal su Kiss Kiss, facendo il punto suldel. Dalle sue parole emergono scenari interessanti per il club azzurro.ha svelato retroscena importanti sull’asse-PSG-Chelsea: “Dalle indiscrezioni diin mio possesso, ilha un’intesa con Lukaku, ora serve un’uscita dal PSG per spianare la strada di Osimhen a Parigi.” L’esperto ha aggiunto: “La tavola è stata apparecchiata”, suggerendo che l’operazione potrebbe concretizzarsi a breve.