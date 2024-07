Tennis Sara Gavagna e Mattia Bruni giovani stelline del Cus Salvi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il Cus Ferrara, legato al progetto sportivo con l’azienda, non si ferma neppure davanti ai quasi quaranta gradi di luglio, ottenendo risultati individuali in ambito nazionale., giovane atleta del 2014 al secondo anno da Under 10, ha ottenuto un doppio successo nelle tappe del circuito di categoria disputate in Trentino Alto Adige.è allenata da Ferdinando De Luca, coadiuvato nella parte atletica dal Davide Ghidoni ed ha vinto il primo torneo alClub Ledro in provincia di Trento in finale su Allegra Lettieri delclub Rovereto. Nella seconda settimana di gare è risultata prima al CircoloMerano, aggiudicandosi la finale contro Lena Gutmorgeth delTramin di Bolzano.